День у зоні ООС: окупанти задіяли заборонені міномети

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



Поблизу населеного пункту Піщане на Луганщині ворог вів вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.



В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.



В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.



Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, 9 грудня російські окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі й поранили двох українських військових.

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