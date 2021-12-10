День у зоні ООС: окупанти задіяли заборонені міномети
Станом на 17:00 п'ятниці, 10 грудня, з боку російських окупаційних військ у районі Операції об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піщане на Луганщині ворог вів вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
- Нагадаємо, 9 грудня російські окупанти 6 разів зривали "тишу" на Донбасі й поранили двох українських військових.
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