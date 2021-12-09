Доба в зоні ООС: окупанти шість разів порушили "режим тиші" на Донбасі
Протягом 8 грудня російські найманці шість разів обстріляли позиції ЗСУ. Втрат серед українських військових немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
У бік Світлодарська російські найманці двічі вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Луганського окупанти застосували станкові протитанкові й автоматичні станкові гранатомети.
Втрат серед українських військових немає.
Як зазначають у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і змусили ворога припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 9 грудня, порушень "режиму тиші" з боку російських окупантів не зафіксовано.
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