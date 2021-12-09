Доба в зоні ООС: окупанти шість разів порушили "режим тиші" на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Нью-Йорка окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.



У бік Світлодарська російські найманці двічі вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Луганського окупанти застосували станкові протитанкові й автоматичні станкові гранатомети.



Втрат серед українських військових немає.



Як зазначають у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і змусили ворога припинити обстріли.



Станом на 7 годину ранку, 9 грудня, порушень "режиму тиші" з боку російських окупантів не зафіксовано.

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