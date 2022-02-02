Доба в зоні ООС: росіяни задіяли протитанкову і стрілецьку зброю
У вівторок, 1 лютого, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Мар'їнки загарбники стріляли з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу пісків росіяни обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
1 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.
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