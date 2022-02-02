Доба в зоні ООС: росіяни задіяли протитанкову і стрілецьку зброю

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Мар'їнки загарбники стріляли з ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу пісків росіяни обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



1 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.

