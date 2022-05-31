Добровільно перейшов на бік окупантів: депутату Запорізької облради від "Опоблоку" оголошено підозру в колабораціонізмі
СБУ оголосила підозру колаборанту РФ, якого окупанти призначили "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне". Ним виявився депутат Запорізької облради від "Опоблоку"
Про це повідомляють на телеграм-каналі Запорізької ОВА.
Він добровільно перейшов на бік ворога та почав співпрацювали з окупаційною владою.
"Про своє призначення він з гордістю заявив у відеозверненні, у якому закликав жителів та підприємців міста усіляко сприяти окупантам. Крім того, задокументовано, що за безпосередньої вказівки російських військових псевдоголова призначав на відповідальні посади в окупаційні адміністрації прихильників "руського мира", – йдеться в дописі.
У повідомленні зазначають, що він свідомо сприяв окупантам в управлінні захопленими об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності місцевої ради Дніпрорудного.
Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, призначений російськими окупантами заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов розповів, що "референдум" про приєднання до РФ відбудеться вже у 2023 році.
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