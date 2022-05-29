Про це інформує Reuters з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова.

На Херсонщині вкотре перенесли проведення псевдореферендуму щодо "приєднання" до РФ.

"До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім, ближче до наступного року поглянемо, як ідуть справи", – заявив колаборант.

Стремоусов наголосив, що нині найперше завдання – "навести лад у Херсонській області".

Раніше колаборант заявляв, що проситиме Путіна включити окуповану Херсонську область до складу Росії без референдуму до кінця 2022 року. Тоді він запевняв, що "референдумів не буде". Тепер же Стремоусов сказав, що "ми оголосимо пізніше, коли планується якесь голосування", але "це буде не сьогодні і не буде завтра".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти готуються створити "Херсонську народну республіку".

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум щодо утворення "ХНР".

Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки. Рішення було ухвалене на екстреному засіданні сесії Херсонської обласної ради.

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