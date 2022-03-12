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Росія готує псевдорефендум на Херсонщині щодо створення "ХНР", - екснардеп

12 березня, 2022 субота
15:07
війна з Росією Херсон

Екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"

Про це він написав у Facebook.

"Окупанти телефонують депутатам Херсонської облради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення", - зазначив Хлань.

Екснардеп заявив, що "створення "ХНР" перетворить край на безнадійну діру без життя та майбутнього".

"Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легімітизувати "ХНР"! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може! Не повірю, що вам буде гірше ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля, які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються", - написав він.
 

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Херсонська область
псевдореферендум
вторгнення в Україну
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