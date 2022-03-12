Херсонщина – це Україна. Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала народний депутат Ірина Геращенко, інформує Еспресо.TV

"Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодної псевдореспубліки на території області не буде", - повідомила парламентарка.

Про події на Херсонщині також написав у своїй стрічці у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федорів:

"У Херсоні провели екстрене засідання облради — на ньому депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна" і ніякої псевдореспубліки на території області не буде".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти готуються створити Херсонську народну республіку.

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення ХНР.

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