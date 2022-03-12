Херсонщина – це Україна. Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки
Рішення було ухвалене на екстреному засіданні сесії Херсонської обласної ради.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала народний депутат Ірина Геращенко, інформує Еспресо.TV
"Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодної псевдореспубліки на території області не буде", - повідомила парламентарка.
Про події на Херсонщині також написав у своїй стрічці у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федорів:
"У Херсоні провели екстрене засідання облради — на ньому депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна" і ніякої псевдореспубліки на території області не буде".
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти готуються створити Херсонську народну республіку.
- Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення ХНР.
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