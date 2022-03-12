Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум

Про це він написав у Twitter.



"За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів", - зазначив Кулеба.



Він зазначив, що Херсон є і завжди буде Україною.



Нагадаємо, екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"

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