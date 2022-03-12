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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум

Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум

12 березня, 2022 субота
19:47
війна з Росією Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інформацію щодо спроби російських окупантів провести псевдореферендум у Херсонській області

Про це він написав у Twitter.

"За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що Херсон є і завжди буде Україною.
 

  • Нагадаємо, екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував підготовку окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки"
  • Депутати Херсонської облради готують листа з приводу інформації про те, що Росія планує організувати референдум і "створити народну республіку"

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санкції
Херсонська область
псевдореферендум
Дмитро Кулеба
ХНР
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