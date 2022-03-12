Депутати Херсонщини готують реакцію на підготовку окупантами псевдореферендуму щодо "ХНР", - перший заступник голови облради
Депутати Херсонської облради готують листа з приводу інформації про те, що Росія планує організувати референдум і "створити народну республіку"
Про це повідомив у своєму відеозверненні перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
"Ми зараз уже накидаємо колективного листа від депутатів Херсонської обласної ради, там буде і про Херсонщину, і про орків, і про військовий корабель, і про гуманітарну катастрофу, яку окупанти влаштували в Херсонській області, блокуючи гуманітарні коридори, там буде про вск", - сказав Соболевський.
Він зазначив, що на цю мить з приводу псевдореферендуму системно обласних депутатів ніхто "наполегливо не турбує". За словами першого заступника голови облради, позиція всіх депутатів, з ким він на зв'язку, Херсонщина завжди була, є і буде Україна.
- Нагадаємо, екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував підготовку окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе