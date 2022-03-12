Депутати Херсонщини готують реакцію на підготовку окупантами псевдореферендуму щодо "ХНР", - перший заступник голови облради

Про це повідомив у своєму відеозверненні перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"Ми зараз уже накидаємо колективного листа від депутатів Херсонської обласної ради, там буде і про Херсонщину, і про орків, і про військовий корабель, і про гуманітарну катастрофу, яку окупанти влаштували в Херсонській області, блокуючи гуманітарні коридори, там буде про вск", - сказав Соболевський.

Він зазначив, що на цю мить з приводу псевдореферендуму системно обласних депутатів ніхто "наполегливо не турбує". За словами першого заступника голови облради, позиція всіх депутатів, з ким він на зв'язку, Херсонщина завжди була, є і буде Україна.

Нагадаємо, екснардеп та депутат Херсонської облради заявив, що з ним зв'язувались окупанти щодо організації псевдореферендуму щодо створення "Херсонської народної республіки"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував підготовку окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки"