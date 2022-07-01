Про це виробник повідомив у телеграмі.

У Dodo Socks зазначили, що мають в офісі кілька ексклюзивних наборів і пар шкарпеток, які не запустили у продаж до 24 лютого. Усі вони виготовлені на знищеній росіянами в березні Рубіжнянській панчішній мануфактурі та існують у єдиному екземплярі.

"Тож, ми подумали, що це гарна нагода зібрати ще трохи коштів для ЗСУ і вирішили провести благодійний аукціон. Серед лотів - короткі набори, пари та непари. 100% вартості лотів будуть спрямовані у фонд "Повернись живим". Ставки будемо приймати саме тут, у нашому телеграм-каналі вже цього понеділка (4 липня, - ред.)", - наголостли в Dodo Socks.

22 березня в Рубіжному на Луганщині росіяни розграбували та спалили панчішну мануфактуру, де в'язали шкарпетки Dodo Socks, разом із продукцією й обладнанням.

29 червня рубіжанська панчішна мануфактура, зруйнована російськими загарбниками на Луганщині, відновила виробництво у Львові.

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