Dodo Socks оголосила аукціон "Невидане" для допомоги ЗСУ: розіграють шкарпетки, виготовлені в Рубіжному в єдиному екземплярі
Dodo Socks розіграє на аукціоні шкарпетки, виготовлені в єдиному екземплярі на мануфактурі в Рубіжному, а гроші спрямує на потреби ЗСУ
Про це виробник повідомив у телеграмі.
У Dodo Socks зазначили, що мають в офісі кілька ексклюзивних наборів і пар шкарпеток, які не запустили у продаж до 24 лютого. Усі вони виготовлені на знищеній росіянами в березні Рубіжнянській панчішній мануфактурі та існують у єдиному екземплярі.
"Тож, ми подумали, що це гарна нагода зібрати ще трохи коштів для ЗСУ і вирішили провести благодійний аукціон. Серед лотів - короткі набори, пари та непари. 100% вартості лотів будуть спрямовані у фонд "Повернись живим". Ставки будемо приймати саме тут, у нашому телеграм-каналі вже цього понеділка (4 липня, - ред.)", - наголостли в Dodo Socks.
- 22 березня в Рубіжному на Луганщині росіяни розграбували та спалили панчішну мануфактуру, де в'язали шкарпетки Dodo Socks, разом із продукцією й обладнанням.
- 29 червня рубіжанська панчішна мануфактура, зруйнована російськими загарбниками на Луганщині, відновила виробництво у Львові.
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