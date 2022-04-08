У Рубіжному окупанти розграбували та спалили панчішну мануфактуру, де в'язали шкарпетки Dodo Socks
22 березня в Рубіжному на Луганщині росіяни розграбували та спалили панчішну мануфактуру разом із продукцією й обладнанням
Про це повідомив виробник шкарпеток Dodo Socks.
"22 березня 2022 року наше виробництво в Рубіжному Луганської області було знищене російськими окупантами. Всю продукцію розграбовано, приміщення цеху та обладнання спалено. Зруйновано більше 20 років праці людей, які щиро любили і переймалися своєю справою", - зазначили в компанії.
У Dodo Socks зауважили, що почали виготовляти шкарпетки на мануфактурі у 2017 році, а за рік відвідали виробництво й особисто познайомилися з командою, що надало співпраці іншого значення.
"Виробництва в Рубіжному більше немає, але залишились люди. Люди, які хочуть повернути втрачене і робитимуть це з особливим запалом та наполегливістю, перетворюючи лють в дію. Ми переможемо, відновимось і станемо сильнішими.
Все буде Україна! Слава героям! Слава ЗСУ!" - наголосили в Dodo Socks.
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