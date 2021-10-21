Документ про вакцинацію або ПЛР-тест: в Україні почали діяти нові правила перевезень

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у водіїв та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів «жовтого» рівня;

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.Правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв та пасажирів зазначених документів несе перевізник, вказали в уряді.