Про це повідомляє Financial Times.

У документах стверджується, що прагнення Китаю виводити з ладу, експлуатувати або викрадати ворожі супутники є основною складовою зусиль для контролю інформації, яку країна вважає ключовою сферою ведення війни.

Кібератаки Китаю спрямовані на імітацію сигналів, які ворожі супутники отримують від своїх операторів, що призводить до повного захоплення контролю над ними або виходу з ладу у вирішальні моменти бою. Такі кіберможливості дозволять Китаю захопити контроль над супутником, що зробить його неефективним для підтримки зв'язку.

Зазначається, що зараз Тайвань хоче збудувати комунікаційну інфраструктуру, яка зможе витримати атаку з боку КНР. Тайвань приваблює інвесторів для створення власного супутникового провайдера, а також експериментує з новітніми супутниковими приймачами у 700 точках навколо Тайваню, щоб гарантувати передачу даних у разі війни чи катастроф.