Долар у міжнародних платежах сягнув історичного максимуму, - SWIFT
За даними провідного постачальника фінансових послуг Swift, долар США займає панівне становище в міжнародних платежах, досягнувши найвищого рівня за всю історію спостережень
Про це інформує Bloomberg.
Євро втрачає свою позицію у транзакціях SWIFT на користь долара.
У липні 2023 року долар досяг найвищого показника у 46,46% серед міжнародних платежів, що на 13% більше, ніж десять років тому.
Частка євро була найнижчою за весь час спостережень – 24,42%, фунт стерлінгів – 7,63%, єна – 3,51%.
Юань же збільшує свою присутність у глобальних валютних потоках і становить 3,06% інструкцій через SWIFT, що у 100 разів більше, ніж у 2010 році.
Фото: Скрін bloomberg
За даними SWIFT, долар залишається найпопулярнішою валютою у світових фінансах, хоча деякі країни БРІКС намагаються розширити свої валютні альтернативи.
SWIFT, або Світова мережа міжбанківських фінансових телекомунікацій, дозволяє глобальним банкам обмінюватися повідомленнями та здійснювати валютні операції. Вона збирає інформацію про ці операції, яких близько 200 млн на рік, що свідчить про глобальні фінансові потоки з 2010 року.
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