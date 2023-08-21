Про це інформує Enkorr.

На 08:20 за київським часом на лондонській біржі ICE Futures жовтневі контракти на нафту Brent зросли на $0,47 (0,55%), досягнувши $85,27 за барель. У п’ятницю вартість Brent збільшилася на $0,68 (0,8%) і становила $84,8 за барель. На Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX вересневі контракти на нафту WTI піднялися на $0,53 (0,65%), до $81,78 за барель.

У попередню сесію цей контракт зріс на $0,86 (1,1%), до $81,25 за барель. Термін біржового звернення вересневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку у понеділок. Жовтневі контракти, якими активно торгуються, зросли на $0,47 (0,58%), до $81,13 за барель.

На тлі страхів зниження попиту в КНР за минулий тиждень ціни на Brent і WTI впали на 2,3%.

Ціни на нафту утримуються завдяки обмеженню видобутку країнами ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії, але ситуація в Китаї, де економіка ослаблюється, створює негативний тиск на ринку, зазначив аналітик Kpler Мет Сміт.

"Саудівська Аравія знижує видобуток, розраховуючи, що скорочення пропозиції нафти усуне "ведмедів" (РФ, - ред.) і підтримає ціни, проте економічні проблеми КНР обмежують перспективи зростання попиту на сировину", – пояснив аналітик.