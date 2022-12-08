Домашній майонез. Рецепт
Смачний домашній майонез можна приготувати за кілька хвилин. Для цього запасіться занурювальним блендером. Задоволені будете не тільки ви, а й ваші гості. Адже домашній майонез потрібен для приготування багатьох смачних страв
Інгредієнти для домашнього майонезу (порція +/- 250 г):
- 200 мл рафінованої олії
- 1 сире яйце
- Половина чайної ложки солі
- Одна чайна ложка цукру
- Одна чайна ложка готової гірчиці
- Одна столова ложка оцту (9%)
- Одна склянка холодної кип'яченої води
Рецепт приготування домашнього майонезу:
- За допомогою соди та щіточки добре миємо під проточною водою яйце
- Вливаємо у склянку олію
- Вилийте ціле яйце
- Додаємо цукор/сіль/гірчицю
- Додаємо воду й оцет
- Акуратно спускаємо маточку занурювального блендера в чашу таким чином, щоб жовток яйця був під товкачем
- Вмикаємо блендер на повну потужність
- За кілька секунд ми бачимо, що з-під маточки блендера вибивається емульсія, яка заповнює увесь простір нашої склянки
- Притримуємо рукою склянку, не вимикаючи блендер, та поволі підводимо маточку наверх, аби ще краще взбилась уся густина маси
- От і все – наш домашній майонез готовий!
- Перекладаємо смаколик у баночку для зберігання, термін якого – не більше трьох діб. Пам’ятайте про це!
Смачного!
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