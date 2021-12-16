Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Домінікана з наступного року змінює правила в'їзду

Домінікана з наступного року змінює правила в'їзду

16 грудня, 2021 четвер
14:00
Світ Домінікана

З 1 січня 2022 року популярна серед українців Домініканська Республіка змінить правила в'їзду

Про це повідомляє Turprofi.com.ua.

Згідно з новими правилами, для в'їзду до Домінікани буде потрібен закордонний паспорт, термін дії якого становить не менше 6 місяців з дати закінчення поїздки.

До кінця грудня туристи все ще зможуть в'їхати до країни за паспортом, який діє протягом їхньої поїздки. Однак з Нового року документ з терміном дії менш ніж 6 місяців уже не підійде, якщо до міграційного законодавства не внесуть жодних змін.

Фахівці зазначають, що ці зміни не повинні вплинути на український туристичний бізнес, адже паспорт терміном дії у шість місяців - вимога 99% напрямків.

  • 3 15 грудня Польща змінила правила в’їзду для прибулих з країн, які не входять до Шенгенської зони (у тому числі з України).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
туризм
Домініканська республіка
подорожі
Читайте також:
Зеленський
14 грудня, 2021 вiвторок
Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні: держава, яка обороняється, повинна мати право придбати
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
15 грудня, 2021 середа
Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона з переможцем поєдинку Камбосос - Хейні, - промоутер
Андрій Богдан
14 грудня, 2021 вiвторок
Зеленський дав команду організувати переслідування і посадити мене до в'язниці разом із Бутусовим, Шустером, Гордоном та Разумковим, - Богдан
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.07
    Купівля 27.07
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 30.46
    Продаж 30.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
16 грудня
17:15
Відмовилася видаляти заборонений в РФ контент: Росія оштрафувала компанію Meta на $177 тис.
17:14
РФ сама визнала себе стороною збройного конфлікту, - МЗС про інформацію ростовського суду щодо присутності російських військ на Донбасі
16:54
Тисяча нелегалів з Афганістану та Сомалі купила фальшиві документи у підпільній типографії на Київщині: СБУ викрила зловмисників
16:34
Україна та Єгипет підписали меморандум про співробітництво в космічній сфері
16:30
телеканал "Рада"
У оновленні телеканалу "Рада" бере участь продюсер, який очолює холдинг нардепа ОПЗЖ Козака
16:30
TikTok
TikTok змінить алгоритми рекомендації відео
16:15
ФСБ
Захоплення управління прикордонної служби в Криму: співробітник ФСБ РФ постане перед судом
16:02
В Афганістані жінки вийшли на марш з вимогою права на освіту та роботу
16:01
Голодомор
Рада закликала Німеччину визнати геноцидом Голодомор 1932−1933 років
15:51
шахта
Рада попередньо підтримала зміни до бюджету-2021 щодо погашення боргів по зарплаті шахтарям
15:51
Дмитро Пєсков
Пєсков назвав "помилкою" інформацію ростовського суду щодо присутності російських військ на Донбасі
15:51
куріння електронних сигарет
Рада заборонила рекламу та продаж електронних сигарет особам до 21 року
15:48
Олексій Данілов
Для вторгнення в Україну РФ потрібно набагато більше військових, - Данілов
15:35
Зеленський
Не всі лідери ЄС розуміють масштаби і наслідки вторгнення РФ в Україну, - Зеленський
15:34
газ
Цьогоріч Газпром прокачає до ЄС 145 млрд куб. м газу - найменше за останні 6 років, - Макогон
15:25
Рада
Рада прийняла за основу законопроєкт, яким уточнила повноваження Кабміну та військового керівництва під час воєнного стану
15:20
У Харкові поліція знищила наркотиків на 5 млн грн
15:16
королева Єлизавета
Королева Великої Британії скасувала традиційний різдвяний обід через "Омікрон"
14:58
вакцина AstraZeneca
Ізраїль поставить до України 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
14:48
Італія covid
Італія закрила кордони для українців, а Греція посилила обмеження на в'їзд
14:40
Траса Київ - Одеса
На ремонт траси Київ - Одеса: Європейський банк ухвалив транш для Укравтодору на €190 млн
14:39
лікарня COVID
В Україні вдвічі зменшилася завантаженість COVID-ліжок із киснем
14:33
Дарниця
Фармацевтична компанія "Дарниця" направила понад 20,5 млн грн на благодійність
14:21
Військово-Морські Сили ЗСУ
Загроза вторгнення РФ: у Бердянську від січня розширять повноваження військових
14:14
Ексклюзив
Віталій Портников: "Нормандського формату" немає
14:09
Перша сторінка "Вікіпедії"
Першу сторінку "Вікіпедії" продали за $750 тис. як NFT
13:51
Північний потік-2
Німецький регулятор: у першій половині 2022 року сертифікація "Північного потоку-2" не відбудеться
13:45
Дмитро Пєсков
Росія готова до переговорів із НАТО в "нейтральній" країні, - речник Путіна
13:30
Кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО
13:22
Кількість ув'язнених журналістів у 2021 році сягнула рекордного рівня, - звіт
13:11
В Індонезії виявили перший випадок захворювання на штам "Омікрон"
12:58
Тисяча гривень
"Тисяча Зеленського" за вакцинацію почне приходити з 20-21 грудня, - Федоров
12:49
Польща covid
Польща зафіксувала перший випадок зараження "Омікроном"
12:43
Ноутбук
Мінцифри: заяву до поліції можна буде подавати онлайн
12:41
Сенат США
Сенат США схвалив оборонний бюджет: $300 млн планують виділити на допомогу Україні
12:24
Єнс Столтенберг
Нова стратегічна концепція НАТО буде розроблятися з урахуванням зміни поведінки РФ, - Столтенберг
12:20
Зеленський
"Українці вважали, що не може бути війни": Зеленський заявив, що саме РФ "прокладає складний шлях України в НАТО"
12:16
Ferrexpo
Компанія Ferrexpo впроваджує політику з протидії домашньому насильству
12:14
НАЗК
НАЗК виявило порушення на 230 млн грн у деклараціях посадовців за листопад
12:02
Pfizer
Ляшко: Pfizer поставить Україні 300 тис. курсів інноваційних ліків від COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV