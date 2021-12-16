Домінікана з наступного року змінює правила в'їзду
З 1 січня 2022 року популярна серед українців Домініканська Республіка змінить правила в'їзду
Про це повідомляє Turprofi.com.ua.
Згідно з новими правилами, для в'їзду до Домінікани буде потрібен закордонний паспорт, термін дії якого становить не менше 6 місяців з дати закінчення поїздки.
До кінця грудня туристи все ще зможуть в'їхати до країни за паспортом, який діє протягом їхньої поїздки. Однак з Нового року документ з терміном дії менш ніж 6 місяців уже не підійде, якщо до міграційного законодавства не внесуть жодних змін.
Фахівці зазначають, що ці зміни не повинні вплинути на український туристичний бізнес, адже паспорт терміном дії у шість місяців - вимога 99% напрямків.
- 3 15 грудня Польща змінила правила в’їзду для прибулих з країн, які не входять до Шенгенської зони (у тому числі з України).
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