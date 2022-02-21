"Донбас" достроково виграв Суперлігу України з хокею
Донецький "Донбас" достроково став переможцем регулярного чемпіонату Суперліги сезону 2021/22
Про це повідомляє офіційний сайт "Донбасу".
Після перемоги над "Альтаїром" (10:0) найближчі переслідувачі "Донбасу" у турнірній таблиці втратили математичні шанси потіснити донецький клуб з першого місця регулярного сезону Суперліги.
У понеділок, 21 лютого, "Донбас" на льоду Mariupol Ice Center зустрінеться з "Маріуполем". Початок гри о 19:30.
До завершення регулярного сезону Суперліги "Донбасу" залишилося провести сім ігор.
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