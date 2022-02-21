"Донбас" достроково виграв Суперлігу України з хокею

Про це повідомляє офіційний сайт "Донбасу".



Після перемоги над "Альтаїром" (10:0) найближчі переслідувачі "Донбасу" у турнірній таблиці втратили математичні шанси потіснити донецький клуб з першого місця регулярного сезону Суперліги.



У понеділок, 21 лютого, "Донбас" на льоду Mariupol Ice Center зустрінеться з "Маріуполем". Початок гри о 19:30.



До завершення регулярного сезону Суперліги "Донбасу" залишилося провести сім ігор.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot