"Донбас" вилетів з хокейної Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Донбас" завершив виступи на груповому етапі. У цьогорічній ЛЧ українці виступали в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".



Сьогодні, 13 жовтня, в останньому турі групового раунду наша команда обіграла "Клагенфурт" (2:1). Проте цього не вистачило, щоб вийти далі. У плей-офф вийшли австрійці і "Руан", а "Донбас" зайняв 3-е місце.



На рахунку "Донбасу" 2 перемоги в групі і 4 поразки (2 в овертаймі).



У цьому сезоні українці вперше грали в Лізі чемпіонів.

5 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з хокею "Донбас" переміг французький "Руан".