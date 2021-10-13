"Донбас" вилетів з хокейної Ліги чемпіонів
Український "Донбас" завершив виступ в дебютній для себе хокейній Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Донбас" завершив виступи на груповому етапі. У цьогорічній ЛЧ українці виступали в групі G з французьким "Руаном", данським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".
Сьогодні, 13 жовтня, в останньому турі групового раунду наша команда обіграла "Клагенфурт" (2:1). Проте цього не вистачило, щоб вийти далі. У плей-офф вийшли австрійці і "Руан", а "Донбас" зайняв 3-е місце.
На рахунку "Донбасу" 2 перемоги в групі і 4 поразки (2 в овертаймі).
У цьому сезоні українці вперше грали в Лізі чемпіонів.
- 5 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з хокею "Донбас" переміг французький "Руан".
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