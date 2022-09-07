Донецьк ближче, ніж Херсон. Контрнаступ ЗСУ може стати сюрпризом для росіян, - генерал-майор СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ми не можемо і не будемо говорити зараз про те, які міста зараз знаходяться під ударами Збройних сил України. Сьогодні важливо зберігати інформаційну тишу і чекати на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ вважає, що першим великим звільненим містом може стати не Херсон.

"Багато експертів говорили про те, що для України важливо звільнити Південь. Проте дуже важливо було й те, що росіяни стягнули туди всі можливі резерви для того, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ, й оголили інші ділянки фронту. Якщо логічно зараз проаналізувати лінію фронту, то Донецьк знаходиться ближче до лінії розмежування, ніж Херсон. Тому ЗСУ можуть завдавати удару там, де зовсім не очікує ворог. Це може стати унікальною спецоперацією Збройних сил України", - додав він.

5 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ ведуть наступ не лише на Херсонщині.

7 серпня у міністерстві оборони США заявили, що Україна веде успішний наступ та просувається вперед на Херсонщині

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb