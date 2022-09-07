Про це повідомляє сайт Пентагону.

За словами бригадного генерала Пета Райдера, Росія почала свою жорстоку війну проти України, маючи неймовірну перевагу в людях і техніці. Проте, воля та стійкість українців були такими, що вони відбили атаки на Київ і зупинили російське просування на Донбасі. Представник Пентагону підкреслив, що зараз Україна почала наступ у Херсонській області та навколо неї, і є ознаки того, що українські військові просуваються вперед.

Він наголосив, що з січня 2021 року Сполучені Штати надали Україні допомогу на понад $11 млрд. Вона включає протитанкові системи Javelin, ПЗРК Stinger, безпілотні літальні комплекси, гранатомети, гаубиці, гелікоптери, тактичні машини, артилерійські радари, бронетранспортери, високомобільні артилерійські реактивні системи та мільйони боєприпасів.

"Десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку з 2014 року, і цей темп прискорився після неспровокованого вторгнення Росії в лютому. Військовослужбовці США проводять навчання українських солдатів з різними системами озброєнь, які ми надаємо Україні", – сказав Райдер.

5 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ ведуть наступ не лише на Херсонщині.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb