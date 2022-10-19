Допомагала проводити псевдореферендум на Луганщині: СБУ затримала колаборантку

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, колаборантка – 50-річна мешканка села Стельмахівка. Вона працювала на сільгосппідприємстві і після окупації району пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань.

У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі.

"Для того, аби забезпечити «входження» окупованих рашистами територій до складу РФ, жінка: обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців, агітувала їх проголосувати за "приєднання" до РФ, у складі "виборчої комісії"забезпечила потрібний "підрахунок голосів", - пишуть в СБУ.

Наразі колаборантка перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ, які передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

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