Допомагала проводити псевдореферендум на Луганщині: СБУ затримала колаборантку
Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторів фейкового референдуму РФ
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, колаборантка – 50-річна мешканка села Стельмахівка. Вона працювала на сільгосппідприємстві і після окупації району пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань.
У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі.
"Для того, аби забезпечити «входження» окупованих рашистами територій до складу РФ, жінка: обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців, агітувала їх проголосувати за "приєднання" до РФ, у складі "виборчої комісії"забезпечила потрібний "підрахунок голосів", - пишуть в СБУ.
Наразі колаборантка перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ, які передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.
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