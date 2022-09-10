Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Двоє мешканців столиці, працівники ІТ-галузі, у своїх квартирах організували ботоферму з потужністю понад 3 тис. акаунтів. Вони масово реєстрували та адміністрували фейкові обліківки в соціальних мережах Instagram та Facebook.

Створені акаунти передавали представникам російських PR-компаній. Вони використовували для поширення антиукраїнської пропаганди, дискредитації держорганів України та "чорного PR".

Щоб анонімізувати "облікові записи" і уникнути блокування, двоє киян розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс, який дозволяв змінювати IP-адресу при створенні кожного нового акаунту. Це дозволяло імітувати реєстрацію окремих реальних абонентів українських операторів мобільного зв’язку.

Під час обшуку у власників ботоферми вилучено комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв’язку. Майно планують передати в АРМА.

Наразі одному з організаторів хочуть повідомити про підозру за ч. 1 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем).

Раніше СБУ викрила київську ботоферму на 10 тис. акаунтів.