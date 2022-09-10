Допомагала вести інфовійну проти України: у Києві заблокували ботоферму
У Києві ліквідували ботоферму, за допомогою якої російські PR-компанії вели інформаційну війну проти України
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Двоє мешканців столиці, працівники ІТ-галузі, у своїх квартирах організували ботоферму з потужністю понад 3 тис. акаунтів. Вони масово реєстрували та адміністрували фейкові обліківки в соціальних мережах Instagram та Facebook.
Створені акаунти передавали представникам російських PR-компаній. Вони використовували для поширення антиукраїнської пропаганди, дискредитації держорганів України та "чорного PR".
Щоб анонімізувати "облікові записи" і уникнути блокування, двоє киян розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс, який дозволяв змінювати IP-адресу при створенні кожного нового акаунту. Це дозволяло імітувати реєстрацію окремих реальних абонентів українських операторів мобільного зв’язку.
Під час обшуку у власників ботоферми вилучено комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, сім-картки операторів мобільного зв’язку. Майно планують передати в АРМА.
Наразі одному з організаторів хочуть повідомити про підозру за ч. 1 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем).
- Раніше СБУ викрила київську ботоферму на 10 тис. акаунтів.
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