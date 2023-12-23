Керівника апарату військової адміністрації Києва запідозрили у сприянні VIP-ухилянтам
ДБР викрило керівника апарату Київської міської військової адміністрації, який допомагав депутатам Київської міськради ухилятися від військової служби, нібито відправляючи їх у відрядження
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Керівник апарату КМВА незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.
За даними слідства, посадовець сприяв оформленню "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.
Депутати впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини, зазначає ДБР.
У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).
Тепер про підозру за цими ж статтями ДБР повідомило високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню "відрядження". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- У вівторок, 1 серпня, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТрО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а один - помічник депутата.
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