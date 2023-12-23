Керівника апарату військової адміністрації Києва запідозрили у сприянні VIP-ухилянтам

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Керівник апарату КМВА незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

За даними слідства, посадовець сприяв оформленню "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Депутати впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини, зазначає ДБР.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Тепер про підозру за цими ж статтями ДБР повідомило високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню "відрядження". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.