Трьох депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби
У вівторок, 1 серпня, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТрО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а один - помічник депутата
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що солдати однієї з військових частин зі статусом депутатів Київради, не з’являлись на військову службу впродовж року.
Фігуранти самостійно оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.
Тепер військовослужбовці підозрюються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Наразі слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою. Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 26 липня робочі групи міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
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