Про це інформує перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Створені робочі групи від Міністерства оборони працюють в регіонах. Аналізується все - досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів", - пише заступник міністра і додає, що окрім цього, у пріоритеті - цифровізація роботи центрів комплектування.

Водночас робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупційних проявів у ТЦК та СП. Звернення опрацьовуються індивідуально.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало базу, яка містить всіх керівників та заступників керівників військкоматів, яким потрібна перевірка. Моніторинг способу життя вже почато для 102 осіб.

З початку повномасштабної війни ДБР розпочало 106 кримінальних проваджень щодо порушень у роботі ТЦК та військово-лікарських комісій. 21 особа отримала підозру, а 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб направлено до суду.

У Міноборони просять повідомляти про проблеми під час взаємодії з ТЦК та СП:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту [email protected];

у чат-бот в телеграм.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП.

Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.