В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон. Журналісти стверджують, що знайшли у нього віллу в Іспанії
Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов нібито виїжджав за кордон - законно
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами Гуменюк, начальник Одеського ТЦК Євген Борисов надав усі необхідні документи і нібито виїжджав на лікування.
Зараз він продовжує виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.
Що відомо про Євгена Борисова
У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".
За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.
Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
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