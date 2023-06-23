В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон. Журналісти стверджують, що знайшли у нього віллу в Іспанії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, начальник Одеського ТЦК Євген Борисов надав усі необхідні документи і нібито виїжджав на лікування.

Зараз він продовжує виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Що відомо про Євгена Борисова

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.