Про це інформує заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні - притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - наголосив Павлюк.

Заступник очільника Міноборони додав, що під час перевірки роботи ТЦК та СП у всіх регіонах України, готовність реагувати на кожен подібний інцидент є високою.

Павлюк просить українців, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, надсилати інформацію за номером 0 800 31 01 79, на електронну пошту [email protected], або у чат-бот.

Скандали з працівниками військкоматів

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

А вже 23 червня лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив про проведення перевірок усіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в країні.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК.

У місті Деражня на Хмельниччині стався конфлікт між працівниками Територіального центру комплектування та місцевим мешканцем. За його словами блогера Андрія Смолія, попри заборону власника, співробітники ТЦК увірвалися до приватного будинку та погрожували чоловікові зламати ногу.

Також в Ужгороді працівник обласного ТЦК в стані алкогольного сп'яніння побив жінку на вулиці. Постраждала звернулась до поліції, але розповідає, що розслідування справи затягують, а слідчий який нею почав займатись, раптово пішов у відпустку.