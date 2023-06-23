Про це написав Арахамія в Telegram.

"Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування", - зазначив Арахамія.

Після того, як стало відомо про покупку нерухомості в Іспанії родиною начальника одеського військового комісаріату Євгена Борисова під час військових дій, народний депутат заявив, що звернеться до відповідних органів.

"Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей", - наголосив нардеп.

Що відомо про Євгена Борисова

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

Зараз він продовжує виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.