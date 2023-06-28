Звільнили начальника Одеського ТЦК Борисова, у якого знайшли елітне житло в Іспанії
У середу, 28 червня, стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Рішення про звільнення Євгена Борисова з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки - було прийняте 23 червня.
Що відомо про Євгена Борисова
У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія"".
За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.
Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".
22 червня у "Півдні" заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.
Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.
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