Зеленський доручив Залужному терміново звільнити начальника Одеського військкомату
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - пише президент України.
Володимир Зеленський також дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів у усіх регіонах України.
"Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - пише Зеленський.
Що відомо про Євгена Борисова
У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія".
За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.
Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".
22 червня у "Півдні" заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.
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