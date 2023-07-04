Один з найкращих військових командирів": Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК
У вівторок, 4 липня, стало відомо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко
Про це Залужний інформує в телеграмі.
"На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів", - написав Головнокомандувач ЗСУ.
Повідомляється, що очільником став полковник Олександр Охріменко. Військовий донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", - наголосив Залужний.
Що відомо про ситуацію в Одеському ТЦК
У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія"".
За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.
Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".
22 червня у "Півдні" заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.
Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.
28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.
Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.
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