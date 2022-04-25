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Допомога ЗСУ, фінансова підтримка, посилення санкцій проти РФ і безпекові гарантії Україні, - Зеленський про головні теми зустрічі з Блінкеном та Остіном

25 квітня, 2022 понедiлок
11:25
Світ

25 квітня Володимир Зеленський прокоментував перемовини із держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном

Про візит офіційних представників США Володимир Зеленський розповів під час нового відеозвернення. 

За його словами допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів, які прибули до Києва 24 квітня.

"Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі", - сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що з американською стороною узгодили подальші кроки для зміцнення Збройних сил України. Говорили про заплановану міністерську зустріч в Німеччині у вівторок (26 квітня). На ній будуть присутні 40 міністрів оборони держав-партнерів, ключове питання - захист України.

"Обговорили шляхи посилення санкцій. Той факт, що Росія не шукає миру і демонстративно вбиває навіть на Великдень, свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Потрібно перекрити всі можливості Росії обходити санкції. Тож ми передали партнерам спеціальний план щодо посилення санкцій проти РФ, який розробила міжнародна експертна група під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола", - сказав він.

Зеленський сказав, що США можуть бути лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки України.

"Основна мета для нас усіх - зробити безпечнішою Європу і світ після війни, гарантувати, що архітектура безпеки спрацює у випадку будь-яких загроз. Був радий почути підтвердження, що посольство США запрацює в Києві найближчим часом, також відбудеться призначення нового посла США в Україні", - додав Зеленський.

Окремим пунктом переговорів була фінансова підтримка України. Раніше ми повідомляли, що держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяли допомогу у розмірі 713 мільйонів доларів для українського уряду.



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