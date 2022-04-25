Повернення дипломатів та новий пакет допомоги у розмірі $713 млн: Зеленський провів зустріч із Блінкеном та Остіном

Про це пише Reuters.



Видання повідомляє, що таким візитом США демонструє підтримку Україні. Офіційні представники США пообіцяли нову допомогу у розмірі 713 мільйонів доларів для українського уряду.



Також чиновники повідомили про плани повернути співробітників посольства США в Україну вже на цього тижня. Американські дипломати покинули київське посольство майже за два тижні до 24 лютого, перенісши деякі функції до західного міста Львова, а потім переїхали до Польщі.



Чиновники відхилили прохання ЗМІ супроводжувати секретарів в Україну, посилаючись на проблеми безпеки та повідомили журналістам у Польщі, що про поїздку не повідомлятимуть, поки делегація безпечно не виїде з України.



Остін поїде до Німеччини, де на авіабазі США зустріне колег із більш ніж 20 країн і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, щоб обговорити потреби України в обороні, повідомив представник Пентагону.



Блінкен і Остін повідомили Зеленському про нове іноземне військове фінансування для України на суму понад 322 мільйони доларів, завдяки чому загальна допомога США в безпеці Україні з моменту вторгнення склала близько 3,7 мільярда доларів. Крім того, майже 400 мільйонів доларів нового іноземного військового фінансування також підуть 15 іншим країнам Центральної та Східної Європи та Балкан.



Зеленський зазначив, що візит делегації високопосадовців США до Києва є дуже цінним і важливим.



"Обговорили з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки. Вдячний Сполученим Штатам Америки за безпрецедентну допомогу", - додав він.





24 квітня, близько опівночі, радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.