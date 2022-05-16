Допомога ЗСУ: іменну ручку Джо Байдена виставлять на благодійний аукціон "Прозорро Продажі"
На благодійному аукціоні "Прозорро Продажі" продадуть іменну ручку президента США, подібну до тієї, якою він підписав закон про ленд-ліз для України
Про можливість долучитися до аукціону йдеться у формі учасника аукціону.
"Ручку як лот на благодійний аукціон виставив Державний концерн “Укроборонпром”. Генеральний директор Концерну Юрій Гусєв надав ручку, яку отримав під час його візиту в Україну в якості Віце-президента США у 2017 році", - йдеться на сайті аукціону.
Заявку для участі можна подати до 23:59 23 травня.
Стартова ціна за лот – 30000 гривень або 1 000 доларів.
Подати заявку для участі можна до 23:59 23 травня.
Аукціон відбудеться 24 травня о 14:00 за київським часом. Всі виручені кошти від проведеного аукціону будуть спрямовані на підтримку новоствореного ЗСУ 47 окремого батальйону під командуванням Івана Шаламаги.
- Нагадаємо, легендарну футболку Скрябіна продали на аукціоні за 255 тис. грн. В цій футболці Кузьма виступав на фестивалі "Файне місто" в 2014-му. Кошти підуть на ЗСУ.
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