Допомога ЗСУ: іменну ручку Джо Байдена виставлять на благодійний аукціон "Прозорро Продажі"

Про можливість долучитися до аукціону йдеться у формі учасника аукціону.

"Ручку як лот на благодійний аукціон виставив Державний концерн “Укроборонпром”. Генеральний директор Концерну Юрій Гусєв надав ручку, яку отримав під час його візиту в Україну в якості Віце-президента США у 2017 році", - йдеться на сайті аукціону.

Заявку для участі можна подати до 23:59 23 травня.

Стартова ціна за лот – 30000 гривень або 1 000 доларів.

Подати заявку для участі можна до 23:59 23 травня.



Аукціон відбудеться 24 травня о 14:00 за київським часом. Всі виручені кошти від проведеного аукціону будуть спрямовані на підтримку новоствореного ЗСУ 47 окремого батальйону під командуванням Івана Шаламаги.

Нагадаємо, легендарну футболку Скрябіна продали на аукціоні за 255 тис. грн. В цій футболці Кузьма виступав на фестивалі "Файне місто" в 2014-му. Кошти підуть на ЗСУ.