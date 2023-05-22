Допоможемо захисникам влаштувати полювання на руzню
Триває збір на закупівлю FPV дронів для 103 бригади, 125 бригади, 24 бригади та батальйону "Вовки Да Вінчі"
Ці дрони працюють через систему скиду і як камікадзе. Вони пройшли усі необхідні випробування та готові полювати на ворога.
Тільки разом ми переможемо!
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