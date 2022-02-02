Допустив розкрадання понад 10 млн грн на будівництві казарм: в Україні судитимуть експосадовця Міноборони

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



У 2018 році на тендері Міноборони з будівництва казарм у Маріуполі перемогла приватна одеська фірма. Після укладання відповідних договорів підприємець залучив до протиправної схеми власну дружину і знайомого, які були директорами пов’язаних із будівництвом підприємств.



Компанія-переможниця й інші учасники оборудки складали та видавали для оплати Міністерству оборони завідомо неправдиві облікові документи. У них ділки вказували відомості щодо робіт і будівельних матеріалів, які фактично не виконували та не використовували.



Слідчі зафіксували понад 10 фактів завищення обсягів виконаних будівельних робіт у звітності та бухгалтерських документах, а також вартості начебто використаних матеріалів.



Посадовець Міноборони "не помітив", що перелік і обсяг цих робіт хибний. Він не перевірив акти приймання та довідки про вартість будматеріалів і підписав документи, санкціонувавши їхню оплату.



Унаслідок недбалості співробітника Міноборони від вересня 2018 року до червня 2019 року зломисники привласнили 10,5 млн грн державних коштів.



Колишнього військового начальника обвинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, учиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 7 років ув'язнення.



Щодо трьох учасників організованого угруповання у червні 2021 року обвинувальні акти скерували до Приморського районного суду Одеси. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

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