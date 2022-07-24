Про це вона написала в телеграмі.

На Півночі України температура повітря спаде до +23...+27°C. У більшості областей слід чекати на +25...+29°C, на Одещині до +29...+31°C.

У ніч на 25 липня на Півночі та в центрі країни йтимуть дощі з грозами. Упродовж дня періодичні опади накриють Лівобережжя України, а на Правобережжі буде суха та сонячна погода.

У північних і центральних областях північно-західний вітер буде рвучким.

У Києві денна температура повітря становитиме близько +24...+25°C. Дощ імовірний увечері 24 липня й у ніч на 25-те. Удень 25 липня погода буде суха та вітряна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb