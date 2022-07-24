Дощі, грози й похолодання: синоптик Наталка Діденко назвала прогноз погоди на 25 липня
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про дощі з грозами, рвучкий вітер і похолодання 25 липня
Про це вона написала в телеграмі.
На Півночі України температура повітря спаде до +23...+27°C. У більшості областей слід чекати на +25...+29°C, на Одещині до +29...+31°C.
У ніч на 25 липня на Півночі та в центрі країни йтимуть дощі з грозами. Упродовж дня періодичні опади накриють Лівобережжя України, а на Правобережжі буде суха та сонячна погода.
У північних і центральних областях північно-західний вітер буде рвучким.
У Києві денна температура повітря становитиме близько +24...+25°C. Дощ імовірний увечері 24 липня й у ніч на 25-те. Удень 25 липня погода буде суха та вітряна.
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