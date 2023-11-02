Дощі на півдні та сході, тепло на заході: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко
У п’ятницю в Україні буде неоднорідна погода: на півдні, сході та в центральних районах пройдуть дощі. На решті території опади не очікуються
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
На заході України опадів не передбачається, проте очікується сильний, до штормових поривів, вітер 15-20 м/с.
У західних областях буде найтепліше +14...+19 °C.
У яких регіонах будуть опади
Дощі пройдуть у східних, південних регіонах, окрім Одещини, а також у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Вітер буде помірнішим, проте часом рвучким.
Температура повітря на півдні та Луганщині +14...+17 °C, а на решті території +11...+14 °C.
Смуга Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Дніпро-Кропивницький аж до Запоріжжя потрапить у холодне повітря, вдень не вище +9...+11 °C.
Фото: Наталка Діденко
Столицю дощі обійдуть стороною
У Києві 3 листопада очікується суха вітряна помірно тепла погода.
Стовпчики термометра вдень піднімуться до +12...+14 °C, а вночі опустяться до +3 °C.
Вітер буде південно-східний 5-10 м/с.
Попередження
Український гідрометеорологічний центр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с 3 листопада в західних областях.
Упродовж суботи-неділі в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами на заході та півночі. Вихідні очікуються теплими, трохи похолоднішає наступного тижня, проте сильного холоду найближчим часом не передбачається.
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