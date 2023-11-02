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Дощі на півдні та сході, тепло на заході: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко

2 листопада, 2023 четвер
14:17
Суспільство погода осінь

У п’ятницю в Україні буде неоднорідна погода: на півдні, сході та в центральних районах пройдуть дощі. На решті території опади не очікуються

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

На заході України опадів не передбачається, проте очікується сильний, до штормових поривів, вітер 15-20 м/с.

У західних областях буде найтепліше +14...+19 °C.

У яких регіонах будуть опади

Дощі пройдуть у східних, південних регіонах, окрім Одещини, а також у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Вітер буде помірнішим, проте часом рвучким.

Температура повітря на півдні та Луганщині +14...+17 °C, а на решті території +11...+14 °C.

Смуга Сумщина-Харківщина-Полтавщина-Дніпро-Кропивницький аж до Запоріжжя потрапить у холодне повітря, вдень не вище +9...+11 °C.

Фото: Наталка Діденко

Столицю дощі обійдуть стороною

У Києві 3 листопада очікується суха вітряна помірно тепла погода.

Стовпчики термометра вдень піднімуться до +12...+14 °C, а вночі опустяться до +3 °C.

Вітер буде південно-східний 5-10 м/с.

Попередження

Український гідрометеорологічний центр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с 3 листопада в західних областях.

Упродовж суботи-неділі в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами на заході та півночі. Вихідні очікуються теплими, трохи похолоднішає наступного тижня, проте сильного холоду найближчим часом не передбачається.

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