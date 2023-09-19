Дощі на півночі та заході, на решті території сухо: прогноз погоди на 20 вересня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Атмосферний фронт завтра дійде до України й принесе дощі.

Фото: Наталка Діденко

На півночі та заході прогнозують опади

Незначні дощі пройдуть місцями у північних та західних областях, зокрема і в Карпатах.

Температура на заході, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях буде найсвіжіше, +18...+23 °C.

Вітер на півночі буде поривчастий.

У більшості регіонах України буде суха погода

На решті території втримається суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині, +25...+28 °C. У східних областях, на Дніпропетровщині та Полтавщині +23...+26 °C.

Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, на півночі - поривчастий.

Завтра у столиці очікується свіжіша та хмарна погода

У Києві 20 вересня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу, вночі та вранці південний вітер трохи сильніше задуватиме. Температура повітря у столиці на один день знизиться: протягом дня середи становитиме +21...+23 °C.

Проте вже в четвер-п'ятницю знову повернеться тепло, до +25...+27 °C. І без дощів.

На середу передбачаються магнітні бурі

Є на завтра ось така цікава інформація. Про магнітні бурі. Часто ці прогнози різняться, проте попередити хочу: за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.

Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу.