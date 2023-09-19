Дощі на півночі та заході, на решті території сухо: прогноз погоди на 20 вересня від Наталки Діденко
У середу, 20 вересня, Україна потрапить під вплив дощового фронту, який пройде на заході та півночі, а на решті територій буде сухо
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Атмосферний фронт завтра дійде до України й принесе дощі.
Фото: Наталка Діденко
На півночі та заході прогнозують опади
Незначні дощі пройдуть місцями у північних та західних областях, зокрема і в Карпатах.
Температура на заході, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях буде найсвіжіше, +18...+23 °C.
Вітер на півночі буде поривчастий.
У більшості регіонах України буде суха погода
На решті території втримається суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину.
Температура повітря найвищою очікується у південній частині, +25...+28 °C. У східних областях, на Дніпропетровщині та Полтавщині +23...+26 °C.
Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, на півночі - поривчастий.
Завтра у столиці очікується свіжіша та хмарна погода
У Києві 20 вересня збільшиться хмарність, є ймовірність невеликого дощу, вночі та вранці південний вітер трохи сильніше задуватиме. Температура повітря у столиці на один день знизиться: протягом дня середи становитиме +21...+23 °C.
Проте вже в четвер-п'ятницю знову повернеться тепло, до +25...+27 °C. І без дощів.
На середу передбачаються магнітні бурі
Є на завтра ось така цікава інформація. Про магнітні бурі. Часто ці прогнози різняться, проте попередити хочу: за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.
Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу.
- Раніше синоптик писала, що в Україні протягом цього тижня, 18-24 вересня буде переважно суха та сонячна погода. У західних областях – можливі короткочасні дощі.
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