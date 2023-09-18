Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

В Україні протягом цього тижня, 18-24 вересня, у більшості областей України буде переважно суха та сонячна погода. У західних областях – можливі короткочасні дощі.

На заході ймовірні дощі з грозами

Кому треба трохи дощів - завтра, 19 вересня, опади ймовірні у західних областях України. Дощі можуть поєднуватися із грозами та поривчастим вітром. Цього тижня температура може знизитись до +19...+23°C.

На решті території опадів не передбачається

Більша частина території України все ж належатиме антициклону - опадів не буде.

Температура повітря не зазнає особливих змін, +23...+26 °C.

До кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.

Погода у столиці залишатиметься переважно сухою і теплою

У Києві вівторок обіцяє бути сухим та теплим, до +23...+25 °C.

У середу може трохи щось капнути і дещо знизиться температура повітря, проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною, сухо та тепло.

На середу передбачаються магнітні бурі

Є на завтра ось така цікава інформація. Про магнітні бурі. Часто ці прогнози різняться, проте попередити хочу: за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.

Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу.