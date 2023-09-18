Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня
В Україні протягом цього тижня, 18-24 вересня, у більшості областей України буде переважно суха та сонячна погода. У західних областях – можливі короткочасні дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
В Україні протягом цього тижня, 18-24 вересня, у більшості областей України буде переважно суха та сонячна погода. У західних областях – можливі короткочасні дощі.
На заході ймовірні дощі з грозами
Кому треба трохи дощів - завтра, 19 вересня, опади ймовірні у західних областях України. Дощі можуть поєднуватися із грозами та поривчастим вітром. Цього тижня температура може знизитись до +19...+23°C.
На решті території опадів не передбачається
Більша частина території України все ж належатиме антициклону - опадів не буде.
Температура повітря не зазнає особливих змін, +23...+26 °C.
До кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається.
Погода у столиці залишатиметься переважно сухою і теплою
У Києві вівторок обіцяє бути сухим та теплим, до +23...+25 °C.
У середу може трохи щось капнути і дещо знизиться температура повітря, проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною, сухо та тепло.
На середу передбачаються магнітні бурі
Є на завтра ось така цікава інформація. Про магнітні бурі. Часто ці прогнози різняться, проте попередити хочу: за деякими джерелами завтра очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі.
Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу.
- Раніше синоптик писала, що 16 та 17 вересня в Україні передбачається погода без опадів, місцями можливий туман. Дощитиме переважно в Карпатах.
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