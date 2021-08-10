Дощі з грозами та спека: прогноз від синоптика Наталки Діденко на 11 серпня
11 серпня в Україні буде зі спекотною температурою повітря, проте у деяких областях пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Середа в Україні буде переважно сонячною та теплою.
До спеки - на Сході та Півдні. Ясно, що найсвіжіше у Карпатах.
11 серпня у більшості областей України очікується +27°C…+32°C, в західних областях +23°C…+28°C.
На Сході, Півдні +28°C…+34°C.
Гарячий антициклон витисне опади з України, хіба що на Прикарпатті, в Криму, на Запоріжжі та в східній частині можливі окремі короткі дощі з грозами.
У Києві в середу сухо сонячно та помірно гаряче, +28°C…+30°C.
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