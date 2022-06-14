Дослідники виявили ДНК вірусу мавпячої віспи у спермі
Постало питання про ризик передачі захворювання статевим шляхом, адже фрагменти вірусу мавпячої віспи нещодавно виявили в спермі кількох пацієнтів з Італії
Про це повідомляє Reuters.
Стало відомо, що фрагменти вірусу мавпячої віспи нещодавно були виявлені в спермі кількох пацієнтів в Італії. Серед науковців це порушило питання про те, чи можлива передача захворювання статевим шляхом.
Вважається, що вірус поширюється через тісний контакт з інфікованою людиною, яка може передати вірус через характерні для віспи ураження ділянки шкіри або повітряно-крапельно.
Наразі повідомляється, що під час спалаху зафіксовано випадки передачі захворювання статевим шляхом від одного партнера іншому.
- Відзначимо, що за даними ВООЗ, станом на 9 червня у 29 країнах світу було підтверджено понад тисячу випадків віспи мавп.
- 10 червня у Польщі офіційно підтверджено перший випадок мавпячої віспи. З сусідніх з Україною держав захворювання виявлено, окрім Польщі, в Угорщині.
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