Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що фрагменти вірусу мавпячої віспи нещодавно були виявлені в спермі кількох пацієнтів в Італії. Серед науковців це порушило питання про те, чи можлива передача захворювання статевим шляхом.



Вважається, що вірус поширюється через тісний контакт з інфікованою людиною, яка може передати вірус через характерні для віспи ураження ділянки шкіри або повітряно-крапельно.



Наразі повідомляється, що під час спалаху зафіксовано випадки передачі захворювання статевим шляхом від одного партнера іншому.

Відзначимо, що за даними ВООЗ, станом на 9 червня у 29 країнах світу було підтверджено понад тисячу випадків віспи мавп.

10 червня у Польщі офіційно підтверджено перший випадок мавпячої віспи. З сусідніх з Україною держав захворювання виявлено, окрім Польщі, в Угорщині.

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