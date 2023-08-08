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Дослідження: Бінауральні ритми можуть перешкоджати навчанню

8 серпня, 2023 вiвторок
09:34
Наука наука

Вважається, що заспокійливі звуки бінауральних імпульсів допомагають зосередитися, коли ми вивчаємо нову інформацію. Проте, нове дослідження показало, що бінауральні ритми насправді можуть перешкоджати навчанню, а не допомагати йому

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Міхал Кліховскі, когнітивний нейробіолог з Університету Адама Міцкевича в Польщі, та його колеги хотіли з'ясувати, чи дійсно прослуховування бінауральних імпульсів підвищує когнітивні здібності.

Вони протестували 920 дорослих поляків під звуки бінауральних ритмів, класичної музики, чистого тону або взагалі без звуків, поки ті виконували низку онлайн-завдань, що передбачають абстрактне мислення, активну концентрацію уваги та робочу пам'ять.

Проаналізувавши результати тестів, дослідники дійшли висновку, що прослуховування бінауральних ритмів "призводить до зворотних ефектів: замість того, щоб підтримувати ефективність когнітивної діяльності, воно може її послабити".

Бінауральні ритми стали популярними в останні роки, їх рекламують як форму стимуляції мозку, що забезпечує "геніальну частоту мозку". Деякі люди також повідомляють, що використовують їх як "цифрові наркотики" для зменшення болю, полегшення тривоги та депресії.

У дослідженні Кліховскі та його колеги протестували бінауральні ритми 15 Гц, які, як вважається, покращують концентрацію уваги, пам'ять і навчання, і бінауральні ритми 5 Гц, які, як передбачається, генерують заспокійливі тета-ритми, допомагають медитації й сприяють засипанню.

Учасники дослідження виконували комп'ютерні завдання вдома, імітуючи те, як люди могли б використовувати бінауральні ритми як навчальні інструменти краще, ніж у лабораторних дослідженнях.

Як правило, лабораторні дослідження передбачають короткі тести тривалістю кілька хвилин, тоді як люди, які навчаються вдома, можуть годинами слухати бінауральні ритми або іншу музику, і виявляють, що це допомагає їм зануритися у зосередженість.

Це дослідження краще імітувало ці умови, попросивши людей сісти в місці, де вони зазвичай навчаються. Потім учасникам випадковим чином призначили один з двох тестів тривалістю від 40 хвилин до години, які вони виконували в навушниках.

Щоб перевірити ефект плацебо, учасникам групи бінауральних ударів або говорили, що звуки покращують роботу мозку, або що вони нейтральні, або що звуки взагалі не були описані.

Незалежно від того, що говорили учасникам і яку з двох частот бінауральних імпульсів їм призначали, бінауральні імпульси мали однаковий ефект: погіршували когнітивні показники учасників порівняно з їхніми базовими показниками.

Інші акустичні стимуляції - робота в тиші, прослуховування класичної музики або відтворення одного звуку - практично не впливали на результати учасників.

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Польща
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