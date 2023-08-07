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У Китаї знайшли стародавній череп: він не схожий на жодний людський, який бачили раніше

7 серпня, 2023 понедiлок
13:40
Наука Китай

Міжнародна група вчених описала стародавню людську скам'янілість у Китаї, яка не схожа на жодного іншого гомініда, знайденого раніше

Про це повідомило видання ScienceAlert.

Видання зазначає, що скам'янілість не схожа ні на неандертальців, ні на денисівців, ні на сучасну людину, що свідчить про те, що наша нинішня версія людського родоводу потребує ще однієї гілки.

Щелепа, череп і кістки ніг, що належать цій ще не класифікованій людині, яку позначили як HLD 6, були знайдені в Хуалундуні, у Східній Азії, у 2019 році. Протягом багатьох років експерти Китайської академії наук (CAS) намагалися зіставити останки з відомим родоводом.

Обличчя гомініда за будовою схоже на обличчя сучасної людини, яка відокремилася від Homo erectus ще 750 000 років тому. Але відсутність підборіддя більше нагадує денисованців - вимерлий вид давньої людини в Азії, який відокремився від неандертальців понад 400 000 років тому.

Працюючи разом з дослідниками з китайського університету Сіань Цзяотун, британського Йоркського університету та іспанського Національного дослідницького центру еволюції людини, дослідники з CAS вважають, що вони відкрили абсолютно нову лінію - гібрид між гілкою, яка дала нам сучасних людей, і гілкою, яка дала нам інших давніх гомінінів у регіоні, таких як денисованці.

Історично склалося так, що багато скам'янілостей, знайдених у Китаї, нелегко вписати в якусь одну лінію. Як наслідок, такі рештки часто пояснюють як проміжні варіації на прямому шляху до сучасного людства; як архаїчний приклад Homo sapiens, наприклад, або просунуту форму Homo erectus.

Але ця спрощена інтерпретація є суперечливою і не є загальноприйнятою. Хоча Homo erectus існував в Індонезії приблизно до 100 000 років тому, рештки, які нещодавно були знайдені в Східному Китаї, мають більшу схожість з іншими, більш сучасними лініями гомінід.

Раніше дослідження геному неандертальських решток у Європі та Західній Азії виявили докази існування четвертої лінії гомінід, що жила в середньому та пізньому плейстоцені. Але ця відсутня група ніколи не була офіційно ідентифікована у скам'янілостях.

  • 7 серпня повідомлялося, що американським вченим вдалося вдруге досягти чистого приросту енергії в термоядерному реакторі.
Світ
Китай
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