Дострокові парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися
У Молдові дострокові парламентські вибори визнали такими, що відбулися, після того, як у голосуванні взяла участь третина виборців
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідні дані оприлюднила Центральна виборча комісія, на сайті якої в режимі реального часу відображається кількість виборців, що вже проголосували.
Згідно з цими даними, станом на 15:30 за місцевим часом, у виборах взяли участь понад 980 тис.виборців, що становить 33,3% виборців, внесених до списків для голосування.
У Молдові вибори визнають такими, що відбулися, якщо в них беруть участь не менше 30% виборців.
Усі виборчі дільниці відкриті з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів стануть відомі близько опівночі.
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У виборах беруть участь 20 політичних партій, два передвиборчих блоки й один незалежний кандидат.
Це Блок комуністів і соціалістів (інша назва - Лівий блок), партія "Будуємо Європу вдома", партія "Громадянський конгрес", блок "Ренато Вусатий", партія "Дія і солідарність", партія "Шор", рух "Speranţa-Надія", Демократична партія, партія "Платформа "Гідність і правда", Партія національної єдності, партія "Демократія вдома", партія "Розвиток та об'єднання Молдови", "Альянс за об'єднання румунів", партія NOI, Зелена екологічна партія, партія "Закон і справедливість", партія "Сила народу", "Партія змін", "Партія трудящих", партія "Новий історичний вибір", партія "Патріоти Молдови", "Партія регіонів" та незалежний кандидат В'ячеслав Валько, інформує кишинівський портал Newsmaker.md.
Діє 1 959 виборчих дільниць. У 41 з них зможуть проголосувати жителі Придністров'я і деяких населених пунктів Каушанського району.
Для представників молдавської діаспори за кордоном відкриють 150 виборчих дільниць.
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