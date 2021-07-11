Санду проти Додона, Європа проти Кремля. Сьогодні у Молдові проходять дострокові парламентські вибори

У виборах беруть участь 20 політичних партій, два передвиборчих блоки й один незалежний кандидат, передає Еспресо.TV.



Це Блок комуністів і соціалістів (інша назва - Лівий блок), партія "Будуємо Європу вдома", партія "Громадянський конгрес", блок "Ренато Вусатий", партія "Дія і солідарність", партія "Шор", рух "Speranţa-Надія", Демократична партія, партія "Платформа "Гідність і правда", Партія національної єдності, партія "Демократія вдома", партія "Розвиток та об'єднання Молдови", "Альянс за об'єднання румунів", партія NOI, Зелена екологічна партія, партія "Закон і справедливість", партія "Сила народу", "Партія змін", "Партія трудящих", партія "Новий історичний вибір", партія "Патріоти Молдови", "Партія регіонів" та незалежний кандидат В'ячеслав Валько, інформує кишинівський портал Newsmaker.md.



Діє 1 959 виборчих дільниць. У 41 з них зможуть проголосувати жителі Придністров'я і деяких населених пунктів Каушанського району.



Для представників молдавської діаспори за кордоном відкриють 150 виборчих дільниць. Перший виборчу дільницю о 1:00 по кишинівському часу відкрили в Японії. Точне місце розташування ділянку за кордоном можна дізнатися на сайті ЦВК diaspora.cec.md.



Слід зазначити, що на Кіпрі громадяни Молдови повинні будуть надати негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію або результат аналізу на антитіла, що підтверджує, що людина перехворіла ковідом. Детальну інформацію про умови голосування в кожній країні можна дізнатися на сайті міністерства закордонних справ і євроінтеграції (МЗСЄІ).



У Молдові в день виборів за дотриманням громадського порядку стежитимуть понад 6,6 тис. поліцейських.



Вибори визнають такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь не менше 30% виборців. Для проведення виборів ЦВК надрукував 3,5 млн бюлетенів.



Електоральні лідери







Згідно із останніми соцопитуваннями, проведеними компанією WatchDog.MD та Інститутом публічних політик, до парламенту проходять лише двоє, але при цьому дуже потужні й впливові учасники учасники виборчого процесу.



Мова про партію "Дія і солідарність - Partidul "Acțiune și Solidaritate" (PAS) чинної президентки Маї Санду й об'єднаний блок Партії комуністів (ПКРМ) і Партії соціалістів (ПСРМ) експрезидента Ігоря Додона, що очолює Соцпартію.



Згідно з відповідями всіх опитаних, включно із тими, хто не визначився, на першому місці - PAS, за яку проголосували б 35% опитаних. За блок комуністів і соціалістів висловив бажання проголосувати 21%. Решта учасників виборів не набрали 5% порога для партій або 7% для блоків, необхідних, щоб пройти в парламент.



Причина перевиборів



Власне, затяжним протистоянням між орієнтованою на проєвропейські реформи та подальшу інтеграцією з ЄС та НАТО Санду й фаворитом Кремля, гостем Путіна на московських парадах Додом й зумовлене проведення сьогоднішнього голосування. Воно покликане таким чином розставити усі "крапки над "і" й визначити яким саме курсом далі рухатиметься Молдова.



Перед цим нагадаємо, Санду звинувачувала Додона в саботажі її політики й управлінських рішень.



Справа в тому, що нинішній склад однопалатного парламенту Молдови є переважно підконтрольним Ігорю Додону. Зі 101 депутата до Соцпартії входять 37, а до PAS - 11.



До речі, емблемою політсили Додона є червона зірка.



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