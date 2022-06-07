Доступ медіа до Ради буде відкритий, як тільки дозволять спецслужби, - віцеспікерка Кондратюк

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

“Доступ журналістам в парламенті буде відкритий відразу, як нам дадуть цей дозвіл Служба безпеки України, зовнішня розвідка, тобто якщо буде дозволяти безпекова ситуація. Ви знаєте останні заяви очільників РФ, які говорять про те, що вони можуть бити в несподіваних місцях. Це може бути і законодавчий орган влади”, - зазначила Кондратюк.

Вона додала, що не можна ставити під загрозу життя колег та медіа.

“Ми свідомі того, що робота Верховної Ради повинна бути відкритою, ми не маємо жодних секретів. Єдине - у нас є питання безпеки, і ви всі розумієте цю серйозну небезпеку, тому що в будь-який момент, якщо в нас є тривога, ми всі спускаємося вниз, у бомбосховище, в тому числі й під час навіть закритих засідань Верховної Ради. В нас це вже теж було, ми переривалися, сходили вниз на дві-три години”, - підкреслила Кондратюк.