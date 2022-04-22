"Дотримуйтесь інформаційної гігієни": ОВА попередила жителів Одещини про роботу рашистських підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій
Речник Одеської ОВА попередив мешканців про можливі провокації та фейки, які створюватимуть окупанти
Про це Сергій Братчук повідомив у telegram.
"Проти нашого регіону активізувалася робота рашистських підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Будьте пильними і дотримуйтесь інформаційної гігієни. Не ведіться на фейки. Не ведіться на провокації. Будьте дуже пильними саме у ці дні Великодніх свят",- сказав речник ОВА.
За його словами, ніч на 22 квітня у Одесі та області була без обстрілів. В області продовжується контрдиверсійна робота Сил оборони. Він повідомив, що українські військово службовці знищили одну з ворожих бригад, яка прибула із Сахаліну.
Також Сергій Братчук вкотре нагадав, що наразі заборонено відвідувати пляжі в Одесі та узбережжя Чорного моря в області.
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