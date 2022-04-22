Окупанти 11 разів обстріляли житлові райони Луганщини: снаряди влучили в сім будинків, поранення отримали четверо цивільних, - Гайдай
Росіяни 11 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Рубіжне, Гірську громаду, пошкодивши сім житлових будинків і поранивши чотирьох людей
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Упродовж минулої доби російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини. Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада", - зазначив він.
У Сєвєродонецьку частково зруйновані два будинки, ще два - в Лисичанську та три в інших громадах Луганщини. Чотири людини були поранені. Увечері 21 квітня три співробітники групи швидкого реагування обласної Нацполіції зазнали осколкових поранень після російського обстрілу Лисичанська.
Крім того, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставили велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.
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